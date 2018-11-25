شاهد كيف أنقذ هذا الكلب الشباك من ضربة جزاء محتومة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه كلب من نوع دانسون وهو يتجوّل داخل ملعب كرة قدم ويمنع هدفاً من دخول المرمى خلال ضربة جزاء.

وبحسب الفيديو، ظهر الكلب الصغير خلف الشباك في الوقت الذي يستعد فيه المهاجم لتصويب الهدف خلال المباراة في البرازيل.

واللافت أن الكلب سرعان ما دخل الملعب ومنع الهدف من دخول المرمى، إذ ارتطمت الكرة فيه.

و يمكن سماع صوت نباح الكلب في المقطع القصير بالتزامن مع صراخ لاعب كرة القدم في الخلفية.

كما يمكن سماع الشخص الذي يقوم بتسجيل الفيديو ،وهو يضحك بصوت عال بعد أن صد الجرو الرمية بطريقة مدهشة .

ومن غير المعروف ما حدث للجرو بعد المباراة.

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