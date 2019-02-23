25 صورة.. ستذيب قلبك وتزيح عنك همك!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )
كثرة الأخبار المؤلمة في هذا العالم تجعلنا ننسى أحياناً تقدير تلك اللحظات العفوية والسعيدة في حياتنا ، التي تحدث كل يوم .هنا نستعرض لكم بعض الصور التي توثق لحظات سعادة لا يمكن إلا أن تذيب قلبك !
1 - المصور أندرو سوريونو التقط مصادفة صورة لقرد انسان الغاب وقد صنع لفنسه مظلته الخاصة ليختبئ من المطر.
2 - حب مدى الحياة
3 - معا إلى الأبد: منحوتة في مقبرة ،في فلورنسا
4 - الام كروغي تراقب صغارها النائمين ..
5 - هذا الشاب الصغير لم يتمالك دموعه عندما شاهد والدية يزفان لاتمام مراسم الزفاف
6 - صغار القنفذ ووالدتهم
7 - " أنا سوف أطير "
8 - نفس القميص ، نفس الدراجة ، نفس الطفلة ونفس الأب الحبيب "
9 -" طفلة صغيرة حاولت دفع فاتورة الغداء لوالديها عبر بطاقة " باربي " فقام النادل بكتابة فاتورة بخط يده لها، فأعادت الطفلة المغلف مع بقشيق ٣ دولارات ! "
10 - هذا الأب الرائع ربى بطتين رائعتين
11 - كيف لك ان لا تبتسم عندما ترى ظرافة هذه القطة !
12 - هذا الكلب الشجاع قاتل 3 من ذئاب القيوط !
13 - "هذه الطفلة ترن الجرس على السرطان، هي تبلغ من العمر أربع سنوات و انتهت من العلاج الكيميائي بعد عامين ونصف !"
14 - ما رأيكم بابتسامة هذا الصغير !
15 - هذه الرسالة هي من جدة لحفيدتها ، الجدة توفيت عندما كانت الحفيدة تبلغ من العمر 4 سنوات ، وبعد 14 عاماً فتحت الحفيدة الرسالة لتجد تهنئة بالتخرج وهدية!
16 - جدة الطفل خاطت من ملابس زوجها القديمة قطعة مميزة لحفيدها تشبه ثياب جده !
17 - القطط هم أصدقاء الأطفال المفضلين .
18 - هذا الرجل أنقذ الطيور من التجمد وهو يحتفظ بهم في منزله لحين تحسن الطقس ويصبح أكثر دفئاً .
19- هذه الجدة تحتفل بعيدها الـ 101 اليوم !
20 - هو يأكل ، ينام ، لكن الأهم هو أنه يحتضن الأقدام !
21 - صديقنا هذا محارب للسرطان !
22 - الشرطي يساعد المرضى !
23 - هذا الكلب عمره 15 عام ، لكن ما إن يحلق شعره يظهر وكأنه جرو صغير !
24 - "الجد البالغ من العمر 94 سنة يلتقي بحفيد ابنه البالغ من العمر شهرين."
25 - هذا وجه القطه قبل ، و بعد عندما تريد شيئاً !
مصدر الصور : brightside
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