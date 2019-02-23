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25 صورة.. ستذيب قلبك وتزيح عنك همك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside

كثرة الأخبار المؤلمة في هذا العالم تجعلنا ننسى أحياناً تقدير تلك اللحظات العفوية والسعيدة في حياتنا ، التي تحدث كل يوم .هنا نستعرض لكم بعض الصور التي توثق لحظات سعادة لا يمكن إلا أن تذيب قلبك ! 

1 - المصور  أندرو سوريونو التقط مصادفة صورة  لقرد انسان الغاب وقد صنع لفنسه مظلته الخاصة ليختبئ من المطر. 

2 -  حب مدى الحياة 

3 - معا إلى الأبد: منحوتة في مقبرة ،في  فلورنسا

4 - الام كروغي تراقب صغارها النائمين .. 

5 -  هذا الشاب الصغير لم يتمالك دموعه عندما شاهد والدية يزفان لاتمام مراسم الزفاف 

6 -  صغار القنفذ ووالدتهم 

7 - " أنا سوف أطير " 

8 -  نفس القميص ، نفس الدراجة ، نفس الطفلة ونفس الأب الحبيب "

9 -" طفلة صغيرة حاولت دفع فاتورة الغداء لوالديها عبر بطاقة " باربي " فقام النادل بكتابة فاتورة بخط يده لها، فأعادت الطفلة المغلف مع بقشيق ٣ دولارات ! " 

 

10 - هذا الأب الرائع ربى بطتين رائعتين

11 - كيف لك ان لا تبتسم عندما ترى ظرافة هذه القطة ! 

12 - هذا الكلب الشجاع قاتل 3 من ذئاب القيوط ! 

 

13 - "هذه الطفلة ترن الجرس على السرطان، هي تبلغ من العمر أربع سنوات و انتهت من العلاج الكيميائي بعد عامين ونصف !"

14 -  ما رأيكم بابتسامة هذا الصغير ! 

15 -  هذه الرسالة هي من جدة لحفيدتها ، الجدة توفيت عندما كانت الحفيدة تبلغ من العمر 4 سنوات ، وبعد 14 عاماً فتحت الحفيدة الرسالة لتجد تهنئة بالتخرج وهدية! 

16 -  جدة الطفل خاطت من ملابس زوجها القديمة قطعة مميزة لحفيدها تشبه ثياب جده ! 

17 - القطط هم أصدقاء الأطفال المفضلين . 

 

18 - هذا الرجل أنقذ الطيور من التجمد وهو يحتفظ بهم في منزله لحين تحسن الطقس ويصبح أكثر دفئاً .

 

19- هذه الجدة تحتفل بعيدها الـ 101  اليوم !  

20 - هو يأكل ، ينام  ، لكن الأهم هو أنه يحتضن الأقدام ! 

 

21 - صديقنا هذا محارب للسرطان ! 

22 - الشرطي يساعد المرضى ! 

23 - هذا الكلب عمره 15 عام ، لكن ما إن يحلق شعره يظهر وكأنه جرو صغير ! 

24 - "الجد البالغ من العمر 94 سنة يلتقي بحفيد ابنه البالغ من العمر شهرين."

25 -  هذا وجه القطه قبل ، و بعد عندما تريد شيئاً ! 

مصدر الصور : brightside

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    25 صورة.. ستذيب قلبك وتزيح عنك همك! كثرة الأخبار المؤلمة في هذا العالم تجعلنا ننسى أحياناً تقدير تلك اللحظات العفوية والسعيدة في حياتنا ، التي تحدث كل يوم.

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