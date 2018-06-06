جبال من النفايات البلاستيكية في يوم البيئة العالمي

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

يحي العالم يوم البيئة العالمي في الخامس من شهر يونيو من كل عام، وهو منصة عالمية لزيادة الوعي واتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث البحري والاحترار العالمي وغيرها من القضايا البيئية.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين، تطورت المناسبة لتصبح حدثا عالميا يشمل أكثر من 100 بلد، ويقام بتاريخ 5 يونيو من كل عام.

واختارت الأمم المتحدة موضوع "التغلب على التلوث البلاستيكي"، والذي يتضمن دعوة للعمل معا في مواجهة أحد التحديات البيئية الكبرى في عصرنا.

ويتم إلقاء حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية في محيطات العالم كل عام، أي ما يعادل أكثر من شاحنة نفايات بلاستيكية تلقى كل دقيقة في البحر.

ويمكن للبلاستيك الذي ينتهي به المطاف في المحيطات، أن يدور حول الأرض أربع مرات في عام واحد ويمكن أن يستمر على هذا الحال لمدة تصل إلى 1000 عام قبل أن يتحلل بالكامل.

وبدأت دول عديدة في فرض حظر على الأكياس البلاستيكية، لكن تقرير الأمم المتحدة اليوم، يقول إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر.

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