أمريكية تقتحم مطعماً بسيارتها وتتسبب بكارثة! (فيديو + صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مرعب يوثق لحظة اقتحام سيارة لمطعم في مدينة سبرينغ هيل، في ولاية فلوريدا الأمريكية، الأمر الذي كاد يتسبب بمقتل 6 أشخاص كانوا داخله.

ووفقاً للتفاصيل التي ذكرتها محطة "دبليو إف إل إيه"، فإنّ "السيارة تعود إلى السيدة باربارا ماركاوسكي البالغة من العمر 65 عاماً، وقد فقدت سيطرتها عليها، الامر الذي أدّى بها إلى اقتحام المطعم".

وروت سيدة تدعى كريستين بوغز، كانت جالسة على الطاولة الرئيسية التي تحطمت جراء اقتحام السيارة للمطعم ونجت بأعجوبة، تفاصيل ما حدث، وقالت: "لمحت شيئاً يتحرك بطرف عيني، نظرت فرأيت السيارة متوجهة نحوي.. بعدها بأقل من ثانية كنت طائرة في الهواء لمسافة 8 أقدام".

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاً بالحادث، ورجّحت أنّ "عطلاً ميكانيكاً أصاب السيارة، أدّى إلى فقدان السائقة سيطرتها عليها".

مصدر الصور: orlandosentinel

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