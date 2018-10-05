سقف مطعم في "اليونان".. يحير الزائرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر اليونان واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم؛ فهي تشتهر بشواطئها الرملية الشهيرة، وأطلالها القديمة، كما تحتوي على سبعة عشر موقعا مصنفا من ضمن مواقع التراث العالمي في "اليونسكو"، أما مطاعمها فهي عبارة عن تحف معمارية.

في هذا الصدد، استحوذ مقطع فيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اهتمام الكثيرين، إذ يُظهر التصميم الغريب لأحد المطاعم في اليونان، يقع هذا المطعم في منتجع "كوستا نافارينو" اليوناني، وأفادت عدّة مواقع أنه صمم على يدّ مهندسين من أثينا، والسقف صُنع من قماش معلّق بطريقة غريبة.

وجذب هذا السقف القماشي اهتمام العديد لطريقة تموجه أثناء تعرّضه للرياح، الأمر الذي يخلق جوّاً من السكينة والإسترخاء لكل من يشاهده..

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