مطعم غريب يشجع زبائنه على خسارة الوزن

أخبار الآن | بكين - الصين- (وكالات)

انقاص الوزن ليس عملية مستحيلة لكنهُ بالتاكيد يحتاجُ للتصميم... مالكُ أحدِ المطاعم في الصين ابتكرَ فكرةً جديدة لتشجيعِ الناس على خسارة الوزن الزائد.



واعتمدت فكرةُ الحملة على استبدالِ أبوابِ المطعم بممراتٍ ضيقة مصنوعة من القضبان الحديدية يحصلُ الزائرُ في حالِ تمكنَ من عبورها على خصوماتٍ على الوجبات، كما يحصلُ من يجتازُ أضيقَ الممرات على وجباتٍ ومشروبات مجانية.



وأشارَ منظم الحملة إلى أن "هدفَهُ هو تشجيعُ الناسِ على خسارة الوزن الزائد والتخلي عن المشروبات والأطعمة التي تسببُ السمنة"

وقال: "يحدثني الكثيرون عن أنهم يعانون من صعوبة في خسارة الوزن بسبب شربهم لكميات زائدة من الجعة، لذا كتبنا لافتات على مدخل المطعم تقول: هل أنت واثق بأنك بحاجة للجعة؟".



ولقيت فكرة هذه الحملة رواجا واسعا بين السياح الذين تهافتوا لاجتياز تلك الممرات الضيقة والدخول إلى هذا المطعم الفريد



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