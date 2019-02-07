شاب يحصل على شحنة ذهب عن طريق الخطأ.. فماذا فعل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد شاب فرنسي يدعى جوليان إلى إعادة شحنة من السبائك والعملات الذهبية تزيد قيمتها على 20 ألف يورو، كان تسلمها عن طريق الخطأ في منزله بمدينة فان، شمال غرب مقاطعة بريتاني في فرنسا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "جوليان تسلم يوم السبت الماضي، شحنة كان يعتقد أنها رداء السباحة الذي اشتراه لزوجته. وبعدما فتح الشحنة، عثر على عدد من القطع النقدية الذهبية إلى جانب عدد من السبائك التي يترواح وزنها بين 20 و 50 غراماً، وتقدر قيمتها بحوالى 20 ألف يورو".

وعلى الأثر، أصرّ جوليان على إعادة الشحنة إلى عنوانها الأصلي، وقد تبيّن أنها تعود لشخص يقطن في مكان قريب من منزله. وعندها، قام الشاب بنقل الشحنة إلى منزل الشخص هذا، لكنّه لم يجد أحداً هناك. إلّا أن جوليان لم يفقد الأمل، بل ذهب إلى مركز الشرطة في المدينة وسلّمه الشحنة. ولاقى جوليان تهنئة من مسؤول الشرطة على أمانته، وتم التقاط صور له وللمحتويات.

إلى ذلك، فقد بادرت الشرطة إلى التحري عن صاحب الشحنة، وقد تمّ تسليمه إياها، فيما قامت نقابة الذهب الفرنسية الوطنية بمكافأة جوليان، عبر منحه سبيكة ذهب لأمانته.

مصدر الصورة: blog.gold-price-today

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