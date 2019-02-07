بعيد الحب.. فاجئ حبيبك برحلة لإحدى الوجهات الرومانسية الـ5!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ترافل ويت )

هل تحتار كل عام أي الهدايا ستختارها لشريك حياتك وحبيبك في " الفلانتاين " ؟ إذا لم تكن قد اخترت بعد هديتك المميزة ، فما رأيك في حجز رحلة رومانسية لأحد وجهات العشاق .. نعم لم يفت الأوان بعد ، أمامك سبع أيام قبل عيد الحب ، نقترح عليك هنا 5 مناطق رومانسية ستجعل من عيد الحب هذا لا ينتسى .

لاغونا بيتش- كاليفورنيا



يمكن القول إن لاغونا بيتش واحدة من أكثر المدن الشاطئية الخلابة والغريبة في ولاية كاليفورنيا، وهي مدينة ساحلية صغيرة في مقاطعة أورانج التي تشتهر على وجه الخصوص بشواطئها الخلابة.



ويمكن للأزواج أن يخرجوا في نزهات رومانسية عبر الممر في الشاطئ الرئيسي، والقيام بجولات على طول الشواطئ الرملية البيضاء، أو من خلال الأخاديد الساحلية في متنزه لاغونا كوست ويلدرنيس.



كاهوكو - هاواي

كون هاواي واحدة من أكثر وجهات شهر العسل شعبية للعروسين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، سيكون من الصعب اختيار وجهة واحدة فقط كملاذ لعيد "الفالنتاين".



إذا اخترت هاواي لقضاء عطلة رومانسية في هذا العيد، فإنك ستكون أكثر سعادة إذا خصصت خياراتك بشكل أكبر وتوجهت إلى كاهوكو التي تقع في أقصى شمال الأرض في جزيرة أواهو، وتعد موطناً لبعض الشواطئ الأكثر روعة في الجزيرة.



وتشمل الأنشطة المميزة للأزواج التجديف، وركوب الأمواج، وركوب الخيل عند غروب الشمس على الشاطئ.



سانت لوسيا



جزيرة شرق البحر الكاريبي، تشتهر بزوج من الجبال الشاهقة بشكل كبير، ومعروفة باسم "بيتونز"، وتعتبر أفضل خيار لعطلة رومانسية.



ويمكن للأزواج زيارة الشواطئ البركانية الشهيرة في الجزيرة، وممارسة رياضة الغوص، لمشاهدة الشعاب المرجانية المدهشة، وقضاء فترة بعد الظهيرة بالتجول في قرى الصيد الجذابة، وبطبيعة الحال، الاستمتاع بإقامة مميزة في أي من المنتجعات الفخمة في الجزيرة.



بلايا ديل كارمن - المكسيك



مع متوسط ​​درجات حرارة مرتفعة في فبراير، تعد بلايا ديل كارمن ملاذاً مثالياً للمحتفلين بعيد "الفالنتاين"، وهي منتجع شعبي ساحلي في المكسيك معروفة بشواطئها المبطنة بأشجار النخيل، والشعاب المرجانية، والشاطئ الكاريبي.

تروا - فرنسا



في حين أن باريس معروفة بكونها واحدة من أكثر المدن رومانسية في العالم، إلا أن فرنسا مليئة بالمدن الساحرة، وتظهر مدينة تروا وكأنها خرجت مباشرة من صفحات القصص الخيالية.



وتقع تروا في منطقة غراند إيست شمال شرق فرنسا. وهي مدينة من القرون الوسطى تصطف على جانبيها شوارع مرصوفة بالحصى ومنازل نصف خشبية نابضة بالحياة تعود للقرن السادس عشر.



ويمكن للأزواج الاستمتاع بجولة على طول كينتا أفينيدا، وهو شارع للمشاة مع عدد من المحلات التجارية والمطاعم والملاهي الليلية.

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