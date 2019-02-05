هاشتاغ تداوله المغردون مئات آلاف المرات.. هل شاركت به؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرح ياسمين)

ملخص لأهم ما جاء في مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الاخيرة:

- عالميا تعددت المواضيع و الترندات لكن تصدر معظمها موضوع اليوم العالمي للسرطان الموافق للرابع من فبراير لكل سنة .

#worldcancerday هو الهاشتاق الذي استعمل في مئات الاف التغريدات.



- صورة لاوسكار طفل في الرابعة من عمره نجا من السرطان واسترجع ملامحه الاصلية.

- زيارة البابا فرنسيس الاول التاريخية لدولة الامارات العربية المتحدة متواصلة والتفاعل حولها متواصل خاصة على تويتر.

ولليوم التاني على التوالي تحتل هاشتاقات

#البابا_فرنسيس_في الامارات و#لقاء الاخوة الانسانية اعلى الترندات الاماراتية

- يحقق عدد مشاهدات تزيد على "مليار و360 مليون" مشاهدة حول العالم حسب المختصين.



- في الجزائر, لا يزال موضوع اعلان ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة حديث منصات التواصل الاجتماعي.

ولا يزال #بوتفليقة يتصدر الترند الجزائري بين معارض و مؤيد.

- في مصر الرياضة حاضرة بقوة.

نادي الزمالك متصدر الترند على تويتر بعد خسارته ضد نادي.....

وانقسم الترند الى جانبين انصار الزمالك وانصار الاهلي ككل مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فاعتلى #زمالك فضح مصر الترند المصري فور انتهاء المقابلة اذ اعتبر المغردون أن خسارة الزمالك مخجلة و عبروا بسخرية.

كرد عليه جاء #كل الدعم للزمالك من انصار النادي ومحبيه متفائلين بغد احسن.

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