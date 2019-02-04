من هو الصديق الحقيقي؟ سؤال تفاعلي.. فكيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تكوين صداقات حقيقة تستمرمدى العمر ليس بالأمر السهل ، فالصديق الجيد عملة نادرة في هذا الزمان ، في اليومين الماضيين كان هاشتاغ #الصديق_هو منتشراً على نحو واسع في العالم العربي ، لذلك أحبت المذيعة فرح ياسمين أن تسأل متابعي صفحة أخبار الآن عن رأيهم بالصديق الحقيقي في بث مباشر ، وسؤال : من هو الصديق الحقيقي ؟..

البث لقي تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين ، إذ تجاوز عدد المشاهدات ال24 الف مشاهد ، وجمع أكثر من 670 إعجاب ، وعلق عليه أكثر من 1300 شخص .

Cha Ima Boukebbous من الجزائز علقت على المنشور وقال "والله يافرح ياسمين مكان حتى صديق في الوقت هذا أك يصاحبوك على مصالحهم إن صح القول "

أما Mahmoed ALfakhri فعلق " الصديق الحقيقي هو دائما يقف معك في موقف الضيق وينصح اذا فعلت خلط ويوريك الصح وهوا مريته ويحفظ سرك"

بينما Salah Chebah فعلق " الصداقة والاخوة كالروح والجسد... الجسد بلا روح لاقيمة له والروح بلا جسد لا معنى لها.....يعني الصديق هو الاخ"

نورهان من الجزائر Nounou Nana لديها بعض الحذر في تكوين صداقات وعلقت " الصديق وقت الضيق .الصديق يبان في المواقف لكن قليلون في هذا الزمن.انا شخصيا أمي و أختي و زوجي أصدقائي."

ومحمد Muhammad Abdin علق بطرافة "الصديق الحقيقي هو يلي يعزمني ع شاورما كل يوم "

أما عبدالفتاح ازويولة فكان له رأي فريد فقال " الصديق الحقيقي هو المال و الصحة "

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