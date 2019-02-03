كيف تحصل على تذاكر طيران رخيصة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بزنس إنسايدر)

نسعى دوما لاختيار التذكرة المثالية وبالسعر الأرخص والمناسب لنا، بزنس إنسايدر كشف السبيل إلى ذلك، حيث أوضح الموقع أن شراء التذكرة أيام الثلاثاء في أوقات المساء, يضمن لك الحصول على تذكرة بسعر منخفض.



ويعود ذلك إلى أن النسبة الأكبر من التذاكر تباع بأيام عطلة نهاية الأسبوع، ثم تلجأ بعدها شركات الطيران لطرح خصومات على التذاكر الأخرى المتبقية، ما يجعل الثلاثاء يوماً مناسباً للتوفير بسعر هذه البطاقات.



ينصح بعض الخبراء أيضاً بحجز رحلات السفر بأوقات متأخرة جداً أو باكرة نسبياً، حيث إن أسعار التذاكر بهذه الساعات تكون منخفضة، مقارنة بأسعارها في منتصف النهار.

كما أشار التقرير إلى أنه من الأمور التي يمكن أن تساعد في التوفير بأسعار التذاكر، قيام المسافرين بشراء تذكرة الرحلة من مصدرين مختلفتين، أي حجز رحلة الذهاب من شركة معينة، والإياب من شركة ثانية.

ويعود السبب بذلك إلى أن قيمة التذكرة بهذه الحالات تكون بالعادة أرخص من سعر تذاكر الذهاب والعودة معاً.





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