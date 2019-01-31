6 وجهات سياحية عائلية لا تفوت زيارتها في 2019 (صور)

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لا نزال في بداية العام ، ولا يزال رصيد العطلات لم يمتلئ بعد ، وقبل أن تزدحم الخطط ، خصص وقتاً لك ولعائلتك لتكتشفوا دولا ومدنا جديدة .. هنا جمعنا لكم أفضل وجهات سياحية عائلية في 2019 اختارها حساب "سائح" على تويتر منها حتى دول عربية ..

سلوفينيا

تعد سلوفينيا وجهة مميزة للسفر مع العائلة في عام 2019، إذ تتميز بكونها دولة صغيرة وجميلة يسهل اكتشافها مع الأطفال الصغار، فعبر مدينة ليوبليانا، يمكنك عزيزي المسافر الوصول إلى أي مكان آخر في البلاد في أقل من ساعتين.

البرتغال

البرتغال هي واحدة من أجمل الدول الأوروبية، تحتوي على مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية و الترفيهية المناسبة للأطفال، ولا عجب في ذلك، فالبرتغال موطن لما لا يقل عن 14 موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، والتي يأتي في مقدمتها القلاع والحصون.

إسكتلندا

إذا كانت عائلتك تحب اكتشاف التاريخ، فلماذا لا تضع إسكتلندا على قائمتك للسفر في 2019، فسوف يحب الأطفال المغامرين استكشاف أنقاض القلاع والأبراج المحصنة، وسيتركون لخيالهم العنان، لإكتشاف كيف كانت الحياة هناك من قبل.

النرويج

مهما كانت اهتمامات عائلتك أو أهداف سفرك، ستجد الكثير من الأشياء التي يمكنك مشاهدتها والقيام بها في النرويج مع الأطفال، بداية من السير لمسافات طويلة، وحتى التجديف، وصيد الأسماك، وركوب القطار وسط المناظر الخلابة.

سويسرا

صنفت ضمن أفضل وجهات العائلة في 2019 ، حيث تمتاز بالمدن الآمنة والمواصلات العامة النظيفة والموثوقة، فضلا عن مشاهد الطبيعة الخلابة والنشاطات الممتعة التي ستبقي أطفالك سعداء طوال الرحلة.

الأردن

يشتهر الشعب الأردني بكرم الضيافة ويقدم بلدهم الجميل للزائرين مجموعة رائعة من المغامرات التي لا تنسى، والتي تشمل ركوب الجمال في مدينة البتراء الأثرية، الرحلات الممتعة في صحراء وادي رم، والإستمتاع في مخيم بدوي مع مشاهدة روعة النجوم في المساء، ناهيك عن زيارة البحر الميت.

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