بهدوء شديد وأمام مرأى الجميع شاهد كيف سرق لص لوحة فنية قيمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلامية روسية )

بهدوء شديد ورقي ، دخل رجل إلى صالة عرض لوحات الفنانين ،توقف قليلاً عند لوحة «آي - بيتري. القرم» للفنان الشهير الروسي من أصول يونانية، أرخيب كوينجي تأملها ، حاله حال أي زائر مهتم بالفن. فجأة، وأمام كاميرات المراقبة، وبحضور عدد كبير من الزّوار حوله في الصالة، نزع اللوحة مع إطارها، وحمّلها وغادر القاعة الأولى وبيده اللوحة وسط الحشود، من ثمّ اجتاز القاعة الثانية حاملاً اللوحة الشهيرة، ولم يوقفه أحد، حتى خروجه من المعرض، واختفى بعد ذلك، مع لوحة تُعد ثروة فنية، من دون أن يدرك حراس المعرض ما جرى. هذه كانت تفاصيل عملية السرقة التي انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عرضت وكالات الأنباء الروسية مقطع فيديو يوثق عملية السرقة ، أُخذ من سجل كاميرات المراقبة في المعرض وصالة العرض.

وأكّد الأمن الروسي استعادة لوحة «آي - بيتري، بعد أن كانت قد اختفت من موقعها على جداران العرض في معرض «تريتياكوفسكايا» الشهير عالمياً في العاصمة الروسية موسكو.





وما زاد الحادثة طرافة تأكيد الأجهزة الأمنية الروسية، وفق ما ذكرت وكالة تاس، أنّ رجال الشرطة اكتشفوا اختفاء تلك اللوحة عندما وصلوا إلى معرض تريتياكوفسكايا للتحقق في بلاغ وردهم بشأن سرقة معطف فرو ثمين من هناك، يعود لأحد زوار المعرض. بينما قالت مصادر أخرى إنّ بلاغاً عن سرقة اللوحة ورد بعد خمس دقائق على اختفائها. وبدأت عملية البحث عن اللوحة الضائعة، حيث شرع الأمن بتفتيش كل من يخرج من المعرض والزوار داخله، ومن ثم راجع سجلات كاميرات المراقبة، وشاهد تفاصيل الجريمة، ليبدأ العمل على تحديد هوية السارق، الذي يظهر في التسجيل بشكل واضح، وهو يسرق اللوحة بهدوء و«أناقة» متذوقي الفن. بموازاة ذلك فُتح ملف قضية جنائية، وأعلن الأمن مساء أول من أمس الأحد، خطة «إلقاء القبض» في المدينة.





وعثرت أجهزة الأمن الروسية على اللص في قرية في ريف موسكو، وبلغ الأمن بالمكان الذي خبأ فيه اللوحة. وعُثر عليها من دون أن تتعرض لأي تخريب. وكشف الأمن أنّ" اللص الأنيق " مواطن عمره 31 سنة، اعتقله الأمن في وقت سابق بسبب حيازته المخدرات، وهو حالياً طرف في قضية جنائية بتهمة الحيازة غير الشّرعية ونقل وتصنيع ومعالجة مواد مخدرة، وألزمه القضاء بعدم مغادرة البلاد، ووقع تعهداً بذلك، ولكن على ما يبدو أنّ التعهد من وجهة نظره لا يشمل عدم سرقة لوحات فنية.





يذكر أن لوحة أي بيتري التي كانت محور هذه الحادثة الطّريفة قيمتها 200 الف دولار أمركي ، هي من أشهر اللوحات في مجموعة القرم، من أعمال الفنان أرخيب كوينجي، رسمها في الفترة ما بين 1898 - 1908. وصور فيها قمة جبل آي بيتري أحد أشهر المعالم في شبه جزيرة القرم، وأهم رمز من رموزها.

مصدر الصور : وكالة TASS

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