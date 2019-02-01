دراسة: الإنسان يستطيع التعلم أثناء النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف باحثون سويسريون ان الانسان قادر على التعلم حتى أثناء النوم العميق، اذ يكون قادرا على استيعاب معلومات معقدة، مثل الكلمات ومعانيها، أثناء النوم، واستدعائها أثناء اليقظة.

وأسمع الباحثون ومن بينهم البروفيسور كاتارينا هينكه، وأستاذة علمة النفس بجامعة برن و زميلاها، مارك تسوست و زيمون روخ، أشخاصا نائمين كلمات خيالية (ليس لها معنى ولا استخدام وليست موجودة في أي معجم) عبر سماعات، ونسبوا إلى هذه الكلمات معان مختلفة.

تبين للباحثين أن الأشخاص الذين شاركوا في التجربة على سبيل التطوع، استطاعوا في 60% من الحالات، الإجابة عند استيقاظهم على الأسئلة عن معنى الكلمات الخيالية التي سمعوها أثناء النوم.

واستخدم الباحثون مع بعض المتطوعين كلمات معبرة عن شيء صغير مثل طائر، واستخدموا كلمات معبرة عن شيء كبير جدا مع أشخاص آخرين، مثل الفيل.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم الخميس في مجلة "كارانت بايولوجي".

ومعلقا على نتائج الدراسة وصف رئيس الجمعية الألمانية لأبحاث النوم، بيتر يونج، الدراسة بأنها رائدة، وقال إن أصحاب الدراسة برهنوا ولأول مرة على أن المخ يستطيع تعلم أشياء بشكل ترابطي أثناء النوم وبدون وعي.

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