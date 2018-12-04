من الصين.. إليكم أغلى سيارة رباعية الدفع في العالم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة "IAT" الصينية سيارة "كارلمان كينغ" في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018. ويبلغ سعر هذه السيارة 3.8 مليون دولار، وتعتبر أغلى سيارة رباعية الدفع في العالم.

وتتميز هذه السيارة بمحرك بنزين بسعة 8 ليترات بـ10 اسطوانات وقوة 400 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل، وأنظمة تجعلها قادرة على اجتيا أصعب الطرق.

وأتت هذه السيارة بتصميم فريد بزاويا حادة، كتلك الموجودة على الطائرات الشبحية الحديثة. أما من الداخل، فقد زودت قمرة هذه المركبة بجميع وسائل الرفاهية، من المقاعد المريحة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، إلى أحدث أنظمة المولتيميديا والشاشات، وصولاً إلى حجرات لتبريد وتسخين الأطعمة والمشروبات، ورفوف خاصة للكؤوس.

مصدر الصورة: PakWheels

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