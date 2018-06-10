سباق للسيارات رباعية الدفع في جرود لبنان

أخبار الآن | صنين - لبنان - (تريسي ابي انطون)

تحتل سباقات السيارات الرباعية الدفع في جرود لبنان مراتب متقدمة في عالم الألعاب الرياضية من حيث انتشارها في الآونة الأخيرة، وأيضا من حيث أهميتها في ربط الشباب بأرضهم وطبيعتهم، رغم أنها هواية مكلفة.

ويقول طوني الجلبوط ميكانيكي، أخصائي في السيارات المعدلة، "نأخذ هذه السيارة مثالا، فتحويلها يتطلّب تعديلا في الـكول اوفر، ويوضع فيها دفرنسيال كبير خاص بالoff road وفي داخله يوضع أيضا Airlock ARB مع ترابيع معزّزة. كما يتم تحويل المحرّك من قوته الأصلية (3.8) إلى أخرى معدلة بحجم 6.4 مع مقبض تحكم يدوي بالسرعة. كذلك ترتفع أحجام الإطارات ولوازم ضبطها لتتكيف مع السرعة المتوقّعة. والأمر سيّان بالنسبة للرفاريف التي تخضع بدورها لتعديل يتماشى مع طبيعة الخنادق والطرقات الوعرة التي ستسلكها هذه السيارات".

ويضيف طوني "في مقارنة بين سيارتين؛ إن هذه السيارة من العام 2014، وهي على كيانها الأصلي، بسعر يقدّر ب35 ألف دولار، ولكن بعد تجهيزها وتعديلها حتى تصبح جاهزة للمنافسة والقيادة في الاماكن الوعرة، يصل سعرها تقريبا الى 100 الف دولار".

ويرى ايلي أعزان مهندس ميكانيكي أن الابتكار يكمن "في المزج بين القطع المستوردة حتى تكون منسجمة مع هيكل السيارة وقدراتها. هذا الأمر يتطلب طبعا ميكانيكيا متخصصا وهندسة دقيقة ومعرفة متعمقة وتنسيقا مع الموردين".

أما كامل التنوري بطل لبنان في سباق السيارات الرباعية الدفع في أحد أشهر الأندية في لبنان فقال إن "الحماس هنا مسألة كبيرة، إذ يفرح المتسابق في الطاقة التي تولدها هذه اللعبة، وقد يكون الحماس فوق الطبيعة وربما يأخذ بنا إلى الخطر. هي ليست مسألة قيادة وحسب، إنها لعبة خطيرة وتتطلب أساليب حماية وفرض معايير السلامة".

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