بيروت تستضيف للمرة الأولى رالي نواعم بمشاركة دولية

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)

استقبلَ لبنان للمرةِ الأولى سباقا دوليا للسيارات الكلاسيكية تقتصرُ المشاركة فيهِ على النساء، بحضورِ سائقاتٍ من مختلفِ أنحاءِ العالم.

وانطلق رالي النواعم في منطقةِ الكسليك شمال بيروت، وهو بتنظيمِ النادي اللبناني للسياراتِ والسياحة.

وشاركت في السباق ثمان و عشرينَ امرأةٍ من دولٍ أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الصين والجزائر.

وقالت منظّمة السباق شهرزاد رزق إنها قررت نقل هذا الحدث إلى لبنان بعدما شاركت في سباقات رالي مشابهة مرات عدة في جنيف. وأضافت المشاركة إيزابيل لابروس “الفكرة أن يُنظّم في كل مرة رالي نسائي في بلد من بلدان الشرق الأوسط”.

وأضافت “بفضل هذا السباق تمكنت من زيارة لبنان لأول مرة”.

لكن التضاريس الوعرة في لبنان وعدم كفاية اللافتات في الطرقات جعلا البعض من المشاركات يفقدن وجهتهن.

وقالت المشاركة الفرنسية لورانس بوليه “كان الكيلومتر الأول جيدا، لكننا تهنا بعد ذلك، واضطرنا لسؤال الناس عن الطريق إلى وجهتنا”.

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