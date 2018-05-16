ما تملكه صادم.. وفاة أغنى متسولة في لبنان (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده انه تم العثور على متسولة متوفية بداخل سيارة في محلة البسطة شارع الاوزاعي في العاصمة اللبنانية بيروت، صباح الاربعاء 16/5/2018 وتبين ان سبب الوفاة طبيعي.

الا ان اللافت في الأمر، هو المبلغ الذي كان بجوار هذه السيدة وهو ما يقارب ٥ مليون ليرة لبنانية (حوالى 3300 $)، فضلا ًعن انه كان بحوزتها 3 دفاتر لحسابات مصرفية، وحساب بقيمة مليار وسبعماية مليون ليرة لبنانية، أي حوالى (1,145,650) دولار أمريكي.

وقد حضرت الأجهزة الأمنية المختصة الى المكان، وفتحت تحقيقا بهدف كشف الملابسات كاملة، في حين رددت بعض الجهات الاعلامية ان دفتر التوفير الذي قيمته مليار و700 مليون ليرة لبنانية، هو بإسم فاطمة محمد عثمان.

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