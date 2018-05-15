أب يغتصب ابنته وصديقتيها لتخليصهن من "الأرواح الشريرة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بحجة تخليصهن من "الأرواح الشريرة" ارتكب اب إسباني جريمة اغتصاب بشعة، حيث يمثل الأب الذي يدعى خافير جي دي، أمام إحدى المحاكم في مدينة برشلونة، الخميس، للنظر في قضية اتهامه باغتصاب ابنته (15 عاما) واثنتان من صديقاتها.

وقال الأب إنه أقدم على هذه الفعلة من أجل تحريرهن مما سماها "الأرواح الشريرة"، زاعما أنه كان يسمع أصواتا تطالبه باغتصاب الفتيات لتخليصهن من "لعنة سوء الحظ".

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، الاثنين، أن الفتيات تعرضن للاغتصاب بشكل متكرر في منزل ابنة جي دي، وأن زوجته كانت على علم بما يحدث، وشاركت في تعنيفهن.

وطالب المدعي العام بسجن الأب لمدة 45 عاما على الأقل، وزوجته لمدة 9 سنوات.

الصورة من موقع دايلي ميل

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