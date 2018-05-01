شاب إيراني إستغل وظيفة "ساعي البريد" ليغتصب 40 إمرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل يعقل ذلك؟ أو بالأحرى هل يستطيع شخص ما أن يستغل وظيفة جميلة مثل ساعي البريد لينفذ جريمته البشعة، السرقة واغتصاب النساء داخل منازلهم؟ اذا لم يكن فعليا يحمل عقلية مجرمة..

في التفاصيل، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شاب عمره 31 عاما، بتهمة اغتصاب 40 امرأة وفتاة في طهران حسب اعترافاته. بهذا الخصوص، قال الشاب إنه "كان يدخل المنازل زاعما أنه ساعي بريد تابع للحكومة لينفذ فعلته الشنيعة..

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كشف القاضي محمد مقيسه لوكالة أنباء "ميزان أون لاين" أن الشاب مُتهم بالإفساد، السرقة المسلحة بالإضافة إلى تهديد المواطنين وإرعابهم.

الجدير ذكره، أن القاضي الإيراني أكد أن المحكمة العليا أيّدت حكم الإعدام بحق الشاب الذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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