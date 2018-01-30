ساعي بريد اقتحمت الشرطة منزله وهذا ما عثرت عليه بعد 8 سنوات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرّف بعض الثقافات الإهمال على أنه جرم يستحق العقوبة، وللإهمال أشكال وأنماط عدة، مثل الإهمال في التعامل مع المرافق العامة، والإهمال في تنفيذ الأوامر الوظيفية، والإهمال المنزلي، وجميع هذه الأنماط تنتج عنها أضرار يمكن أن تكون كارثية، فإهمال مهندس البناء للمعايير مثلا قد يودي الى انهيار المبنى على رؤوس ساكنيه ووقوع مجزرة بكل ما تعني الكلمة من معنى.. والامثلة كثيرة وإليكم هذا النموذج.

فقد أهمل ساعي بريد من مدينة فيتشنزا شمال إيطاليا توصيل رسائل إلى أماكنها المقصودة على مدار 8 سنوات، وخزنها في منزله، وعثرت الشرطة على 500 كيلو من الرسائل والطرود. وأبلغ متطوعون بيئيون أجهزة الأمن بالأمر، عندما وصلتهم من مرآب سيارات تابع لساعي بريد في 56 من عمره 25 صندوقا من الورق من أجل إعادة تدويره، وتبيّن أن الصناديق التي تحمل علامة "البريد الإيطالي" تحوي على رسائل مختلفة.

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وعند وصول رجال الشرطة إلى منزل الرجل عثروا فيه وفي موقف سيارته على 43 صندوقا تحتوي على 572 كيلوغراما من المراسلات التي لم تصل إلى وجهتها، ومنها إبلاغات مصرفية وإعلانات انتخابية وفواتير للهواتف والكهرباء، إضافة إلى مراسلات تجارية.

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