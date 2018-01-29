5 مغامرين يستقلون سيارة لينفذوا بها مغامرة قفز مظلي! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انا وأنت والعاديون مثلنا، لا يفهمون مبررات اولئك الذين يدفعون بأنفسهم نحو أقصى حدود المغمارة، فمن أعماق المحيطات الى أقاصي الجبال والإرتفاعات الشاهقة، من لديه الشغف المتطرف فقط هو من يتقبل هذا النوع الميول ويتفهم نوازع أصحابها.

على غرار هذه المجموعة من أشباه "المجانين" فقد نشرت مواقع إلكترونية عدة بمقطعا مصورا لقيام مجموعة من هواة رياضة المجازفة، في ولاية أريزونا الأمريكية، بمغامرة خطيرة وفريدة من نوعها، بإسقاط سيارة وعلى متنها 5 أشخاص من طائرة.

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وظلت السيارة من طراز "تويوتا كورولا- Toyota Corolla FX" معدلة، تسبح في الهواء الطلق بشكل أفقي نحو 15 ثانية، بعد إسقاطها من الطائرة، قبل أن يقفز منها الأشخاص الخمس بالمظلات، وتنقلب السيارة وتتطاير، وتسقط في صحراء.

وكشف الفريق بأن التحضير لهذه المغامرة استغرق عدة أسابيع من العمل في ولاية تكساس لجعل السيارة آمنة قدر الإمكان قبل نقلها إلى ولاية أريزونا، فقد أجرى تغييرات فيها، مثل إزالة محركها، وتجفيفها من السوائل لجعلها قادرة على الطيران.

وبمجرد حصول أعضاء الفريق على التصاريح اللازمة، أجروا تجربتهم بسلام، ومن ثم أزالوا حطام السيارة من الصحراء.

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