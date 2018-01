هل تعلم معنى كلمة "أوك" وما أصلها وأول الناطقين بها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

"أوك" أو "أوكي" ورديفها في العربية "حسنا" تختلف أساليب كتابتها عند البعض ويتفقون جميعا على استخدامها، وإن كان للعولمة رمز فلربما كانت هذه المفردة رمزا مثاليا لهذا المفهوم الواسع، كلمة سبقتها الى قاموس اللغة العربية كلمات كثيرة مثل "ألو" "كمبيوتر" "مليون" الخ.. لكن أوك تفي بالغرض للإجابة على أسئلة عدة بمواضيع مختلفة، وكأنها لازمة الحديث التي تغلب إرادة قائلها. كما انها تأتي في سياق الجُمَل كصفة، واسم، وفعل.

القطة العبوسة كسبت الدعوى قضائيا وفازت بـ710 آلاف دولار

فما مصدر هذه الكلمة وما معناها.. هل هي إختصار لجملة ذات دلالة أم صفة مركبة من حرفين؟ مثل كم واسم الإشارة ذا في العربية.

قُدّمَ على مرّ السنوات عدّة تفسيرات لمعنى حرفَي الكلمة ولمصدر OK، إذ اعتبر البعض أنها تعود لكلمة okeh التي استعملَتها قبيلة "شوكتو" من الهنود الحمر الأصليين، فيما أشار البعض الآخر إلى أنها منبثقة من كلمة في اللغة الولوفية، وهي اللغة المستعملة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

لكن مقالاً نُشِر مؤخّراً في مجلة Smithsonian، وهي المجلة الرسمية لمؤسسة سميثسونيان التعليمية والبحثية، يؤكد أن أصول OK ترجع لأوائل القرن التاسع عشر في بوسطن. .

يورد المقال أن اختصاصي علم تاريخ الألفاظ والإتيمولوجيا الدكتور آلن ووكر ريد لطالما قال إن OK ظهرت بدايةً كاختصارٍ لعبارة Oll Korrect التي وردت في مقالٍ ساخرٍ من قواعد اللغة نُشِرَ في صحيفة The Boston Morning Post عام 1839.

وأكد أستاذ اللغويات والفلسفة في جامعة Yale الدكتور لورنس ر. هورن في رسالةٍ إلكترونية لصحيفة The Huffington Post، أن "بحوث آلن ووكر ريد عن أصل كلمة OK التي أكدت أنها اختصارٌ مازح ظهر في أواخر العقد الثالث في القرن التاسع عشر، يمكن الاعتماد على صحتها حتى اليوم".

إقرأ: ما دلالات خلع الرجل لخاتم الزواج واستهتاره به؟

ومن الروايات المعتبرة في هذا الحديث، أنها استخدمت في الحرب العالمية الثانية وكانت اختصارا لـ " zero killed " تقال عندما لا يكون هناك إصابات فاختصارها "0k" أي أن كل شيء على مايرام. ومن المعلوم أن بعض الناطقين بالإنكليزية يلفظون رقم صفر "0" بذات الطريقة في لفظ حرف الواو أو "O"

حازت OK على شعبيتها بعد أن استُعملَت كاسمٍ لمجموعة سياسية: The O.K. Club. وفيما OK هي اختصارٌ لـOll Korrect، استعملَتها المجموعة السياسية لأنها تشكّل اختصاراً لمكان ولادة رئيسها مارتن فان بيورن: Old Kinderhook بولاية نيويورك.

"ريد أشار إلى أن مسار OK تأثّر باستعمالها كلقبٍ لمارتن فان بيورن"، يشرح هورن في رسالته الإلكترونية، ويضيف: "فان بيورن ومؤيدوه لم يوجِدوا الكلمة إذاً، ولكنهم جعلوها حية ومستعمَلة جدّاً". ومع التعرف إلى أصل كلمة OK، قد يشرح عالمٌ لغوي في المستقبل أصول الكلمات العصرية المستعملة حديثاً، مثل BRB وLOL.

إقرأ أيضا: الهند.. الإبتسامات بديلة الدرجات بالمدارس