الهند.. الإبتسامات بديلة الدرجات بالمدارس

أخبار الآن | مادهيا - الهند- (وكالات)

في تجربةٍ جديدة وطريفة ستبدأ المدارسُ الحكومية بولاية مادهيا براديش وسطَ الهند، باستبدالِ الابتساماتِ بالدرجات في شهاداتِ طلابِ الصفين الأول والثاني الابتدائيين، بدءا من الدورةِ الأكاديمية المقبلة.

واتُخذ القرار من قبل راجيا سيكشا كندرا، الذي يقرر المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية في الولاية؛ وذلك بهدفِ جعلِ التعلم أكثر إثارة للاهتمام وأقل إرهاقاً...وسيحصلُ الطلابُ الذينَ استوعبوا الدروسَ جيداً على 3 وجوهٍ ضاحكة في شهاداتهم.

وجاءت هذه التجربة الفريدة؛ لتجنب ما يفعله الآباء من مقارنة أولادهم بزملائهم؛ لأن الوجوه الضاحكة هي أرقام مطلقة، وغالباً سوف يحصل عدد كبير من الطلاب على نفس عدد الوجوه الضاحكة، وفي الوقت ذاته سيُخبر الطلاب الحاصلون على وجه ضاحك واحد بطريقة لطيفة بأنهم بحاجة لبذل جهد دراسي أكثر. أُصدرت توجيهات لجميع موظفي التعليم في المنطقة بجعل الابتسامات بديلا للعلامات الدراسية، بحسب جريدة "هندوستان تايمز".

إقرأ: جوارب رئيس وزراء كندا تسرق الأضواء في مؤتمر دافوس

وقال لوكيش جاتاف، مدير إحدى المدارس الحكومية: إن الآباء يضغطون على أطفالهم للحصول على علامات مرتفعة منذ الصف الأول، لذا فإن الابتسامات ستكون على أساس حل كتاب التدريبات والتعاون الشفهي للطالب داخل الفصل، ولن يحصلوا على أية علامات.

وسيكون الحصول على وجهين ضاحكين يعني أن الطالب لا يزال في مرحلة التعلم، والوجه الضاحك الواحد يعني أن الطالب بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وإذا نجحت التجربة ستُعمم من الصف الأول إلى الصف الثامن. فوفقاً لقانون التعليم الهندي، فقد أُدرج بند للتقييم الشامل والمستمر عام 2009م، حيث ينص على تقييم الطلاب في إطار المناهج الوطنية، وأن تكون عملية التعلم في بيئة خالية من الخوف.

إقرأ أيضا: فيديو مروع لحيوانات تجمدت بسبب البرد في كازاخستان