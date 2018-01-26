فيديو مروع لحيوانات تجمدت بسبب البرد في كازاخستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقاطع فيديو، يظهر تجمد حيوانات بشكل مخيف في كازاتخستان، بسبب موجة برد قوية.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على المشهد الذي وقع بكازاخستان بآسيا الوسطى، حيث شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بلغ “ناقص 56 درجة”.

ويتضح من المقاطع التي تداولها المغردين أرانب وكلابا مجمدة حتى الموت، بعدما حوصرت في إحدى السياجات.

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