جوارب رئيس وزراء كندا تسرق الأضواء في مؤتمر دافوس

أخبار الآن | دافوس- سويسرا - (وكالات)

قضايا جدية واجتماعات طويلة شهدها مؤتمر دافوس المنعقد في سويسرا، بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، إلا أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، سرق الأضواء بفضل "جواربه" التي جاءت بألوان ملفتة وعليها "بطات".

وارتدى ترودو الجوارب البنفسجية خلال اجتماع بشأن أهمية التعليم في تمكين النساء والفتيات.

ورغم جدية القضايا التي تناولتها الاجتماعات التي شارك فيها ترودو، فإنه حرص على إضفاء طابع من المرح على مظهره، من خلال جوارب بألوان مبهجة. وخلال اجتماع بشأن مسؤولية الشركات ودور المرأة في تغيير العالم، ارتدى ترودو جوارب بلون أزرق فاتح، وعليها نقاط سوداء كبيرة.

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أما الجوارب التي لفتت الأنظار فعلا، فكانت باللون البنفسجي الفاقع وعليها صور لطيور البط باللون الأصفر. كما حصل رئيس وزراء كندا على هدية من رئيس شركة كوكاكولا، جيمس كوينسي، عبارة عن جوارب رسم عليها دب قطبي.

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