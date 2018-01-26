أوبرا وينفري تؤكد عدم ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

حسمت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، موقفها النهائي من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأكدت أوبرا، في لقاء لها مع مجلة "إن ستايل" الأمريكية، بأنها غير مهتمة بالترشح لهذا المنصب، موضحة أن هذا "ليس ضمن حمضها النووي"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت: "دائما ما اعتدت على الشعور بالأمان والثقة في نفسي، كلما علمت بما الذي أستطيع أن أفعله، ولكن الترشح للرئاسة ليس أمرًا يجذبني".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، وفي مقدمتها قناة "إن بي سي" التلفزيونية، خلال الفترة الماضية، بأن أوبرا وينفري لا تعتزم الترشح للانتخابات الأمريكية المقبلة، ولكن تصريحها الأخير جاء على لسانها شخصيًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق بشأن منافسة أوبرا وينفري له، في "انتخابات 2020"، قائلا: "سيكون الأمر مسليًا، وسأهزمها في الانتخابات".

وكانت أوبرا وينفري، قد أثارت الأقاويل حول ترشحها للرئاسة الأمريكية، في عام 2020، بعد خطابها الذي ألقته، بمناسبة تكريمها في حفل جوائز "جولدن جلوب" الفنية.

وقالت أوبرا في خطابها: "إلى كل الفتيات اللواتي يشاهدنني الآن، فإن هناك يومًا جديدًا يلوح في الأفق!"، وهو التصريح الذي كان سببًا في تكهن العديدين حول ترشحها لمنصب الرئاسة.

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