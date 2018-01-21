إغلاق مزار تمثال الحرية في نيويورك أمام السائحين

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا ( رويترز )

فوجئ السائحون الذين وصلوا يوم السبت إلى متنزه باتري بمنطقة مانهاتن السفلى،على أمل اللحاق بمركب ينقلهم إلى تمثال الحرية في ميناء نيويورك، بأن المزار المهم للغاية جرى إغلاقه بسبب وقف أنشطة الإدارة الأمريكية.

وأعلنت إدارة المتنزه الوطني بعد ظهر الجمعة أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليلة الجمعة.

لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع.

وقالت أمبارو مينديز (17 عاما) وهي طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة.

وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو (16 عاما) ”جئنا... لمشاهدة تمثال الحرية. وهذه (التجربة) ليست مثل أن نشاهده من هنا“.

ولم يكن أي منهما على دراية بوقف أنشطة الحكومة. وعبرت مينديز عن استغرابها عندما شرح لها أحد المختصين مسألة وقف الأنشطة.

وأضافت بيتورسو ”لن نأتي إلى هنا مرة أخرى“.

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