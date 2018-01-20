الهند تنظم دروسا في اليوغا على جليد دافوس

أخبار الآن | نيودلهي - الهند - (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الهندية إن وفد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا سيقدم دروسا في اليوغا على منحدرات التزلج الجليدية. وتسعى الهند إلى إظهار إمكاناتها كلاعب رئيسي في النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب قوتها الناعمة منعكسة في شعبية اليوغا بالإضافة إلى المطبخ الهندي.

وسيعقد معلمان لليوغا من الهند حصص تدريب يومية في الأسبوع المقبل مع القمة التي سيشارك فيها 70 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى مشاهير ومديرين تنفيذيين ومصرفيين كبار. وسيكون مودي أول رئيس وزراء هندي يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 21 عاما، وهي فترة زاد فيها حجم الاقتصاد الهندي بأكثر من المثلين إلى 2.3 تريليون دولار وأصبح أكبر سابع اقتصاد في العالم.

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وقال راميش أبهيشيك رئيس قسم السياسة والترويج للصناعات الهندية لرويترز "نحن نعرض إنجازات متنوعة، وسنعرض أيضا مذاق المطبخ الهندي ومذاق الثقافة والتراث". وأضاف أن مودي سيبقى في دافوس يوما واحدا فقط لكنه سيلتقي رؤساء ومسؤولين كبارا من نحو 60 شركة تشمل إيرباص وهيتاتشي وآي.بي.إم وبي.إيه.إي سيستمز ومجموعة كارلايل.

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