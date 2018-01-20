عرض حي لسيارات سلسلة أفلام "فاست آند فيوريوس" في لندن

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

انتقلت مغامرات سيارات سلسلة أفلام (فاست آند فيوريوس) الشهيرة من شاشات السينما إلى أرض الواقع من خلال عرض حي مثير بدأ يوم الخميس في لندن.

ويهدف عرض (فاست آند فيوريوس لايف)، المقام على قاعة (أو.2) المغطاة، إلى تجسيد مهارات القيادة المثيرة التي اشتهرت بها سلسلة الأفلام.

وقال فين ديزل، أحد نجوم سلسلة الأفلام، لرويترز "تحدثنا عن عرض حي، لكننا لم نتصوره بالشكل الذي تخيله (المخرج المبدع) رولاند فرينش".

وتشارك في العرض حوالي أربعين مركبة تشمل دبابات وشاحنات وغواصة وسيارات معدله تطلق النيران. ويستخدم العرض تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد لإيهام المتفرجين بحدوث مطاردات سيارات على مسافات لا تتجاوز أرضية القاعة.

وقدمت ثمانية أفلام ضمن سلسلة (فاست آند فيوريوس) منذ عام 2001 وهي واحدة من أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات.

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