القطة العبوسة كسبت الدعوى قضائيا وفازت بـ710 آلاف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Courthouse News)

" Grumpy Cat"، القطة العبوسة" هي قطة معروفة، تملك الملايين من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهي بنهاية المطاف نجمة.

حازت قطة Grumpy Cat، أو القطة العبوسة، واسمها الحقيقي Tardar Sauce على شهرة كبيرة على الإنترنت، بفضل وجهها المزاجي العبوس، والذي يعزى إلى اصابتها بحالة تراكب عضلة الفك السفلي فوق العلوي.

تعمل هذه القطة بوظيفة المتحدث باسم العلامات التجارية، فهي كغيرها من القطط المشهورة،والتي تعمل كوجه تجاري للعديد من المنتجات مثل القهوة والملابس والطعام وغيرها الكثير.

شهرة Grumpy Cat الواسعة أنتجت فيلماً عُرض بمناسبة عيد الكريسماس، كما ظهرت في عدد من برامج التلفزيون وعدد من الإعلانات كالألعاب والثياب، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

لكن علامة Grumpy Cat التجارية المحدودة، رفعت في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية قضية على شركة القهوة الأميركية Grenade، بعدما خرقت الأخيرة بنود الاتفاق بينهما حول استخدام صورة القطة.

ففي عام 2013 أبرم أصحاب ماركة القهوة Grenade صفقة بـ150 ألف دولار، بحيث يسمح لهم باستغلال وجه القطة الشهيرة لتقديم مشروب قهوة مثلجة سمي Grumppucino، لكن أصحاب علامة Grumpy Cat التجارية قالوا في دعواهم القضائية المرفوعة، إن شركة القهوة خرقت حقوق علامتهم التجارية "خرقاً سافراً"، عندما بدأت بيع القهوة المحمصة وقمصان تي-شيرت خاصة بمشروب Grumppucino ممهورة بوجه القطة خاصتهم.

جاء الرد من أصحاب سلسلة متاجر القهوة برفع دعوى قضائية مضادة، قالوا فيها إن Grumpy Cat لم تفِ من جانبها بالاتفاق المبرم، فلم تقم بالترويج لمشروب القهوة على الشبكات الاجتماعية، كما اشتكى أصحاب القهوة من أنهم أُخبِروا أن القطة ستظهر في فيلم مع النجمين ويل فيريل وجاك بلاك، إلا أن ذلك لم يحدث.

لكن القاضي رُجحت لديه كفة القطة، وطالب شركة القهوة بدفع مبلغ 710 آلاف دولار كتعويض مع مبلغ رمزي قدره دولار واحد للتضرر من خرق العقد.

ووفقاً لما قاله موقع Courthouse News فإن القطة ذات الأعوام الـ5 حضرت إلى قاعة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة، بيد أنها تغيّبت عن جلسة النطق بالحكم.