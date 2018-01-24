الإندبندنت: رجل يدعي السفر عبر الزمن ويلتقط صورة من المستقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الإندبندنت)

يعتبر السفر عبر الزمن ضربا من ضروب الخيال، لكن هو مفهوم معترف به في فلسفة المكان والزمان.

ولطالما شكل السفر عبر الزمن من خلال آلة زمنية خارقة والعيش في المستقبل او في الماضي مادة دسمة للعديد من الروايات الغير مثبتة علميا، ولافلام سينمائية عدة، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي المتقدم الذي نعيشه اليوم.

4 مشاهير.. مثلوا إعلانات للسجائر وماتوا بالسرطان (صور)

وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ان رجلا ادعى أنه سافر عبر آلة زمنية لسنة 6000، أي بعد 4000 عاما تقريبا من عصرنا الحالي. وحسبما يوضح الرجل، فإن الجنس البشري ستقوده قوة ذكاء اصطناعية مهيمنة، واكتفى بوصفها بضمير "هم" دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

ونقلت الصحيفة عن الرجل قوله: "إنهم لا يريدونني أن أحكي لكم عن مستقبل الأرض، ولن يكونوا سعداء بما أقوله وأعترف به الآن". وتابع "عندما كنت في عام 6000 تمكنت من التقاط صورة لأحد المدن الرئيسية، ولكنني لا أستطيع كشف هوية تلك المدينة على الإطلاق لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على المستقبل.

لجذب النساء إليك.. عليك اتباع هذه الخطوات الـ10

وعرض الرجل صورة مشوهة أخرجها من جيبه مدعيا أنه التقطها، وقال: "الصورة مشوهة بسبب عملية السفر عبر الزمن، بل إن هناك بعض الأشخاص لديهم أجزاء من أجسادهم مشوهة بسبب هذه العملية".

وبحسب تصريحات الرجل للإندبندنت فإن السفر عبر الزمن سيصبح ممكنا بعد التجارب على القطط والكلاب، والتي سرعان ما ستنتقل إلى البشر.

للمزيد:

نجمة حائزة على الأوسكار.. تكشف خوفها من "الإرهاب الجنسي"

فتاة عشرينية.. ضحية إغتصاب وقتل من عمها المهووس في بريطانيا