بالفيديو.. سماء إلينوي الأمريكية تمطر دولارات لسبب غريب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوراق مالية متناثرة في الهواء وعلى الطريق.. مشهد قد لا نراه إلا في الأفلام السينمائية لكنه تحقق على أرض الواقع وتحديدا في ولاية إلينوي الأمريكية.

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وفي التفاصيل، تناثرت آلاف الدولارات على طريق سريع بولاية إلينوي الأمريكية، بفعل حادث فريد.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع حين فقد سائق مركبة، تحمل نقودا، فقد السيطرة عليها فاصطدم بالجدار الحديدي للشارع قبل أن يصطدم بسيارة ثانية.

وحاولت سيارة ثالثة تفادي الاصطدام لكنها ارتطمت بالسيارة التي كانت تحمل نقود لعبة لفيديو القمار.

ويظهر شريط فيديو عناصر الشرطة وهم يجمعون الدولارات المتناثرة، التي كانت معظمها مبللة بفعل الأمطار.

واستمرت الشرطة في إغلاق الطريق لمدة ساعة كاملة أمام الحركة السريعة من أجل جمع الأموال.

وأدى الحادث إلى إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

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