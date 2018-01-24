أوسم رجال العالم يتوزعون على 15 بلدا واحد منها عربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الجمال سمة يتمناها أي إنسان، إلا أن الحديث عن هذه المسألة يبنى على قواعد مختلفة، فالجمال بالنسبة للمرأة له مقاييسه تبدأ بالشكل وتنتهي بالمضمون، وإذا ما زاد على ذلك عقل راجح، فإنك سوف تكون أمام امرأة برتبة ملكة ولاشك.. أما فيما يخص الرجل فإن النظرة الى جماله تبدأ اولا من الخصال وتنتهي بالشكل.

هذا ليس تقليلا من قدر الشكل ولكن ما يفسده سوء الطبع عند البعض لا يصلحه حسن المنظر، واسأل من كان بها خبيرا، فالمرأة التي تفتح باب قلبها للحب، لن تُدخل إليه رجلا يعاني النرجسية أو البخل أو التسلط، وهذه مسألة قطعية وعامة فيما يخص المعيايير الجوهرية التي تبني شخصة الرجل.

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أما من ناحية الشكل فتختلف معايير الوسامة والجمال من بلد الى آخر، ولطالما سأل البعض أنفسهم أي بلد يحتوي على أجمل الرجال؟

موقع Insider Monkey العالمي وضع قائمة لترتيب البلدان من حيث الرجال الأكثر وسامة، واعتمد الموقع على نتائج مسابقات الجمال العالمية مثل Mr. Global, Mr. international, Mr. world.

قائمة البلدان التي تجمع أجمل الرجال حول العالم ضمت 15 بلداً، لكن اللافت في ذلك هو احتلال لبنان المراتب الأولى.

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15 - كوريا الجنوبية



14- فرنسا



13- تركيا



12- تشيكيا



11- ميانمار



10- جنوب افريقيا



9- السويد

8- اسبانيا

7- الصين

6- الهند



5- الفيليبين



4- فنزويلا



3- لبنان

2- فيتنام



1- البرازيل