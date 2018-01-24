واحد من بين كل عشرة رجال يعتقد أنه يجيد الكذب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

يكذب الرجال ضعف النساء، كما أن واحداً من بين كل عشرة رجال يعتقد أنه يجيد الكذب، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وتوصلت الدراسة إلى أن الرجال يكذبون مرة كل 4 أيام، في حين تكذب السيدات مرة كل ثمانية أيام. كما أوضحت ايضا أن السياسة هي المهنة الأقل ثقة، حيث قال 71 % ممن شملتهم الدراسة إن الساسة لديهم أجندات خفية.

ويشار إلى أنه تم إجراء الدراسة بالتزامن مع إصدار لعبة بلاي ستيشن 4 «هيدن أجندا»، حيث تعتمد اللعبة على أساس أن يقوم اللاعبون باكتشاف الكاذبين، حسب وكالة الأنباء الألمانية، وأوضحت الدراسة أن 9 من بين 10 أشخاص يعتقدون أنهم يمكنهم كشف الكذب، إذ يعتبر الهروب من التواصل بالعين أكبر وسيلة تفضح الكذب بنسبة 64 %، يليه تأخر الردود بنسبة 50 %.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن أكثر الكذبات تكراراً لدى الرجال كانت كما يلي:

- هذا الأمر لم أبح به لأية امرأة أخرى.

- على العمل فترة طويلة هذا اليوم.

- لا أستطيع الذهاب لزيارة عائلتك.. يتوجب علي العمل.

- لا يوجد لدي أي تواصل مع صديقتي السابقة.

من جهة أخرى أشارت الدراسة أن أشهر الكذبات لدى النساء كانت كما يلي:

- لا، أنا لست غاضبة منك.

- سأكون جاهزة بعد دقائق.

- أعتقد أن والدتك إنسانة لطيفة



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