توم كروز ينشر لأول مرة "فيديو" تأديته لواحد من أخطر المشاهد!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

عادة ما يستعين ممثلو أفلام "الأكشن" ببدلاء لهم لتنفيذ المشاهد الخطرة، قلة منهم فقط من يقوم بأداء تلك المشاهد بأنفسهم نذكر منهم جاكي تشان وستيفن سيغال وتوم كروز، هؤلاء لا يمانعون تنفيذ المشاهد الاكثر إثارة في أفلامهم، مثل القفز من ارتفاعات شاهقة أو قيادة مركبات بطريقة جامحة واصطناع حوادث مميتة.

وقد تعرض الممثل الأمريكي توم كروز إلى إصابة شديدة خلال تصويره الجزء السادس من فيلمه "المهمة المستحيلة"، ما أجبره على الابتعاد مدة شهرين عن التصوير. ونشر كروز ذي الـ"55" عاما مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة قفزه بين عمارتين ضمن مشاهد الفيلم، لكن القفزة لم تكلل بالنجاح.

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وهذه ليست أول حادثة، فقد تعرض أيضا لإصابات بليغة اثناء تأديته لأحد المشاهد في النسخة الاخيرة من فيلمه الشهير "المهمة المستحيلة" ويظهر الفيديو أن كروز أصيب إصابة شديدة في كاحله عندما ارتطم بالمبنى الثاني، رغم أنه اتخذ احتياطات مثل ارتداء سترة واقية وربط نفسه بالأسلاك.

وأضاف الممثل الوسيم أنه قرر مواصلة تصوير المشهد إلى النهاية مع أنه كان يتألم، لأنه لم يرغب في إعادته مجددا، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى بعد ذلك. وقال النجم الأمريكي إن كاحله مازال مكسورا ويمضي ساعات عدة في مركز تأهيل، لافتا إلى أنه عاد إلى تصوير مشاهد الفيلم.

ووقعت الحادثة في شهر أغسطس/آب 2017، لكنه لم ينشر الفيديو في حينها وانتظر شهور عدة ليفعل ذلك أثناء مقابلة صحفية، وفق ما أوردت "دايلي ميل" الأحد.

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