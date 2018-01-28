عادية لكنها لا تخلو من الإثارة.. هذه قصة تعارف هاري وميغان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء.. هكذا اختصر الشاعر الكبير أحمد شوقي، مشهد اللقاء الأول بأسبابه ونتائجه، بضع كلمات شكلت بيت شعر يلجأ إليه من لم تسعفه مخيلته في وصف حالة حب عاشها هو نفسه أو أحد ممن يعرف. ولكن إذا كان الحديث عن عشق ملكي، فإن الأنباء أكثر من أن تخفى والقصص أكثر من أن تعد وتحصى.

إذ كشفت صديقة مقربة من العائلة الملكية في بريطانيا، أن الأمير هاري، كان يتردد في التعارف بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سعت الممثلة الأمريكية لتعريفه بخطيبته ميغان ماركل. وذكرت فيوليت فون ويستهولز، وهي صديقة قديمة للأمير هاري منذ عدة سنوات، لموقع أمريكي، أنها هي التي دبرت لقاءه بخطيبته وزوجته المستقبلية ميغان ماركل.

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وقالت وستهولز: "كان الأمير هاري يواجه صعوبة في ترتيب موعد مع فتاة، ولا يستطيع الانطلاق من خلال تطبيق التعارف "تيدال"، مثل سائر الناس، لكونه شخصية عامة، وكان مستعدا لمقابلة إحداهن، ولكن كان من الصعب عليه العثور على الشخص المناسب".

وأشارت فيوليت، إلى أنه بواسطة عملها في إدارة العلاقات العامة في شركة "رالف لورين" للملابس، تعرفت بميغان ماركل. وتقول فيوليت عنها: "كانت ميغان جزءا من المشهد الاجتماعي البريطاني لفترة من الوقت، واندمجت في المجتمع الراقي بسهولة".

وفيوليت فون ويستهولز هي ابنة بارون، وصديقة مقربة من ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وتمتلك مهارة في تخصصها المهني في العلاقات العامة وبالتالي التوفيق بين طرفين، بحسب موقع "E!".

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