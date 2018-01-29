أنجلينا جولي تتفقد مخيم الزعتري في الأردن

أخبار الآن | مخيم الزعتري - الأردن ( أ ف ب )



تفقدت سفيرةُ النوايا الحسنة لدى مفوضيةِ شؤونِ اللاجئين التابعة للاممِ المتحدة الممثلة الامريكية انجلينا جولي الاحد مخيمَ الزعتري للاجئين السوريين في الاردن داعية مجلس الامن الدولي الى التحرك لانهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.

وادلت جولي بهذه التصريحات خلال زيارتها مخيم الزعتري حيث يقيم نحو 80 الف لاجىء سوري والواقع في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.

وحثت جولي في مؤتمرٍ صحافي داخل المخيم بعد ان قامت بجولة والتقت عائلات أعضاءَ مجلسِ الأمن الدولي على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، و إيجادِ طريقةٍ لتحملِ المسؤوليةِ الكاملة للأممِ المتحدة والمجتمعِ الدولي لحلِ هذا النزاع".



واضافت "من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة مع دخول هذه الحرب عامها الثامن"، مشيرة الى ان "الاردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجىء سوري".



وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة "هذه الازمة خرجت عن السيطرة لسنوات ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل او حتى أبسط المقومات للعديد من الاسر".



واشارت الى انه "في العام الماضي، لم يتم تمويل سوى 50 في المئة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالازمة السورية فيما لم يتم العام الحالي تمويل سوى 7 في المئة من احتياجاتها".



ودعت الى ضرورة عدم الافلات من العقاب وان تكون هناك "مساءلة وعدالة" لما يجري في سوريا، مشيرة الى انه "يجب ان لا ننسى بان الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان".



وتستقبل المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.



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