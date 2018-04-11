6 "مهن" غريبة الأطوار في العالم.. ستتفاجأ لوجودها

أخبار الآن | دبي - الإمرارت العربية المتحدة

قد تبدو بعض المهن التي كانت براقة في الماضي، حاليا كلاسيكية جدا، رغم أن الأغلبية يتجهون لها لقلة المخاطر وعدم الرغبة في المغامرة، فالقليل من الناس يتجه إلى مهن تبدو غريبة الأطوار.. في هذا الخضم، نشر موقع "ذا بالانس" قائمة تضم 6 أنواع من الوظائف الغريبة والجديدة التي لم يجد بعض الناس نهائيا حرجا في ممارستها، وهي كالتالي:

1 - معالج "أوريفيدا":

هي مهنة هندية قديمة جدا، كانت تستخدم منذ آلاف السنين لعلاج الجسم، تتبع فيها طريقة طبيعية لتحقيق التوازن به..

2- ساعي البريد بالدراجة:

مع تضخم الازدحام في المدن، ظهرت الحاجة لهذه المهنة، لتوصيل المستندات والأوراق التي لا يمكن إرسالها بالتقنيات الحديثة، والدراجة لا تلتزم بإشارات المرور، ولا تواجه مشكلة البحث عن مكان للركن، وبالتالي صاحبها يصل أولا..

3- رسام الوجوه:

يزيد الطلب على هذه المهنة في الاحتفالات الكبيرة والمهرجانات، بالاضافة إلى حفلات الموسيقى والمناسبات الخاصة والمباريات، لهذا السبب قد يعتمدها البعض كمهنة..

4- خبير الألوان:

في حقيقة الأمر يجد البعض مشكلة في التنسيق بين الألوان، لذلك هذه المهنة تقوم على مساعدة الأشخاص في اختيار الألوان المناسبة في مشروعاتهم، سواء كانت ديكورات المنزل أو اختيار شعارات الشركات..

5- مستخدم "فيسبوك" وهمي:

هل سمعت بهذه المهنة من قبل؟ إنها تبدو كمزحة، لكن تقوم هذه المهنة على التعامل مع مواقع مثل"فيفر" و"كاريجس ليست" لإنشاء حسابات وهمية لأشخاص وهميين.. يتم استخدام تلك الحسابات في زيادة عدد المتابعين والإعجابات للصفحات والتعليقات بها لمَن يريد مقابلا ماديا..



6-صانعو النكهات:

هم ببساطة الأشخاص المسؤولون عن اكتشاف نكهات جديدة وتقديمها للناس، هؤلاء الشخاص عادة هم متخصصون في الكيمياء، والبعض منهم يكون من خريجي مدارس تعليم النكهات، الذين يطلق عليهم اسم "بيوت النكهات"..

اقرأ أيضا:

مهن غير تقليدية تقدم عليها النساء رغم ازدراء المجتمع