سافرت إلى الهند هربا من الإكتئاب.. فإغتصبت وعادت جثة مشوهة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لسوء حظها تعرضت فتاة من "لاتفيا" للإغتصاب والقتل في كيرلا بالهند، بعدما حاولت الهروب من حالة اكتئاب انتابتها، في التفاصيل، قطع رأس هذه الفتاة قليلة الحظ وتم دفن جثتها في إحدى الغابات، بعد أن سافرت إلى الهند للعلاج من الاكتئاب، وكانت ليغا سكرومان (33 عاما) التي تعيش في دبلن منذ نحو 5 سنوات، قد وصلت إلى كيرالا في الهند مع شقيقتها في فبراير/ شباط الماضي، على أمل أن يتم علاجها في أحد مراكز "الإيورفيديا" التي تشتهر بها المنطقة.

اختفت "ليغا" بعد بضعة أسابيع من وصولها إلى الهند، خلال مغادرتها للمركز في رحلة إلى الشاطئ، وتم العثور على جثتها بالقرب من غابة لأشجار "المانغروف" في 21 أبريل / نيسان، حيث تم استدراجها من قبل رجلين، قاما بتخديرها، ومن ثم اغتصابها وقتلها، وقطع رأسها، قبل التخلص من جثتها برميها في الغابة بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وبعد إجراء تحقيق في الجريمة، ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشبته بهم، وأحدهما مجرم معروف بتاريخ طويل من الإساءات الجنسية، في المنطقة التي عثر فيها على جثة الضحية، الجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على السياح في الهند، بحيث أصبحت من البلدان غير المنصوح بزيارتها من قبل النساء..

مصدر الصورة (دايلي ميل)

اقرأ أيضا:

فتاة عشرينية.. ضحية إغتصاب وقتل من عمها المهووس في بريطانيا