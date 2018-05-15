هل تسبب السيارات ذات "زر تشغيل" المحرك الوفاة لسائقها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي 28 شخصا، من سائقي السيارات الحديثة التي لا تستخدم مفتاح التشغيل ، جراء تسمم من انبعاثات المحرك في الولايات المتحدة.

حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أشار إلى أن 28 شخصا قد قتلوا بالإضافة إلى إصابة 45 آخرين، منذ عام 2006، في الولايات المتحدة فقط، أثر تسممهم بانبعاثات المحركات، بسبب نسيانهم إطفاء زر تشغيل المحرك.

وتعمل غالبية السيارات الحديثة بنظام يعمل بزر تشغيل، عوضا عن مفتاح السيارة الكلاسيكي، الذي يدور المحرك.

ووفقا للإحصائية، هذا الأمر عرض الكثير من السائقين لنسيان إطفاء السيارة وتركها تعمل، مما يعرضهم للتسمم بعد العودة إليها، بسبب انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون السام.

ويقوم عدد من وحدات الدفاع المدني في الولايات المتحدة، بنشر ملصقات توعي السائقين بإطفاء المحركات، ومخاطر الغاز السام.

وقالت شركة "تويوتا" للسيارات في بيان: "منظومة زر التشغيل في سيارات تويوتا تتوافق مع مواصفات الهيئة الفيدرالية للمحركات، وتوفر مراحل عدة تنبيهية في حال استمرار المحرك بالعمل عند مغادرة السائق".

ومن الأمثلة على الحوادث القاتلة، قاد فريد شوب سيارته من نوع تويوتا إلى مرآبه الخاص، ونسي إغلاق المحرك. ووجدته الشرطة مقتولا في اليوم التالي، داخل منزله، بعد أن تعرض للتسمم من انبعاثات أول أكسيد الكربون التي غطت منزله من الداخل.

وتكررت حالات الوفاة بسبب السيارات الواقفة في المرآب بمحرك يعمل، في مدن أخرى بالولايات المتحدة.

الصورة من موقع autotrends

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