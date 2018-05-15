دراسة تجيب: هل قصار القامة أكثر عدوانية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



توصل الباحثون إلى نتائج متناقضة عن دراسة هولندية حديثة، استهدفت تحديد ما إذا كان الرجال قصار القامة يتصرفون بأسلوب أكثر عدوانية من نظرائهم طوال القامة.

حاول الباحثون التحقق من الاعتقاد القديم المعروف باسم "عقدة نابليون"، ومفادها أن الرجال قصيري القامة يعوضون شعورهم بقصر قامتهم من خلال تصرفات أكثر عدوانية من نظرائهم طوال القامة.

وأعطى أربعون رجلا عددا من العملات النقدية المعدنية، وطلب منهم أن يتركوا بعضها لشركائهم، خلال الدراسة.

وما حدث أنه احتفظ الرجال القصار لأنفسهم بعملات أكثر، مقارنة بالرجال الطوال ورجح طبيب نفسي أن يكون هذا مؤشرا على أن الرجال الأقصر قامة يكونون أكثر عدوانية، حينما لا يكون هناك تداعيات محتملة لسلوكهم.

ويشير العلماء، فى دراسة سابقة، أن قصير القامة قد يعيش لمدة أطول من طوال القامة وأوضحت الدراسة أنه إن كنت قصيرًا فتحتفظ بهذه الخلايا لاستخدامها لاحقًا في الحياة، وهذا ما قد يفسر سبب طول العمر للأشخاص قصار القامة وصغار الجسم.

وفي اختبار آخر، كان بوسع الرجال أن يقرروا كمية صلصة الفلفل الحار التي يمكن أن يضعوها خلسة في مشروبات خصومهم.

لكن النتائج لم تظهر اختلافا يذكر، بين سلوك الرجال القصار والطوال، وأوضحت الدراسة كلما كنت أطول، فأنت تمتلك خلايا أكثر، أي أنك بحاجة للنمو أكثر، حيث يتم استخدام غالبية هذه الخلايا.



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