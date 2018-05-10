"أديل" تقتحم كواليس فيلم "Titanic".. لتحتفل بعيد ميلادها

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة



قررت النجمة الإنكليزية "أديل" المعروفة ببساطتها وأسلوبها الراقي في الغناء الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مجنونة ومختلفة تماما عن أسلوب احتفال باقي النجوم، حيث اختارت أن تكون عفوية وأن تتخلى عن الرسميات، حيث اقتحمت كواليس فيلمها المفضل الـ Titanic، بطريقة صاخبة..

وبعد هذا الاحتفال الفريد من نوعه، نشرت "أديل" على صفحتها عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور العفوية التي رافقت احتفالها بميلادها الثلاثين في أجواء من المرح والسعادة مع أصدقائها، حيث تقمصت خلالها بالكامل شخصية "روز" البطلة الرئيسية للفيلم..







وفضلت "أديل" أن تحتفل بعيد ميلادها متقمصة شخصية "روز"، حيث ارتدت النجمة العالمية فستانا يشبه فستان"روز"، كما اعتمدت على نفس تسريحة شعرها ورقصت ثم تمايلت على أنغام الأغاني الصاخبة بنفس ديكورات الفيلم الأشهر في تاريخ السنما، حيث يبدو أنها انغمست كليا فيه..



هذا التقمص الذي اعتمدته "أديل" نال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها ولعفويتها وتصرفاتها الطفولية، وعلقت أديل على الصور قائلة: "في عامي الـ30 لا أعلم ماذا سأفعل خلال الثلاثين عاما القادمة، أشكركم على حضوركم معي طوال الرحلة 11 سنة الماضية، عائلتي وأصدقائي والمسؤولين عن فيلم تيتانيك الليلة الماضية كانت أفضل ليلة في حياتي"..



مصدر الصورة (hello magazine)

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