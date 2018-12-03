المواصفات رائعة.. "بنتلي" تطلق سيارتها المكشوفة كلياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "بنتلي" سيارتها "كونتيننتال جي تي" الجديدة المكشوفة كلياً، والمميزة بتناغم التصميم الخارجي الأنيق والمصقول تماماً.

وتتميز السيارة الجديدة بمحرك من نوع w12 بسعةِ 6 لترات، مع ناقل حركة ثماني السرعات وثنائي التعشيق. كذلك، فإن كونتيننتال جي تي تحظى بأحدث تقنيات إدارة المحرّك، لتوليد قوّة قدرها 635 حصاناً وعزم قدره 900 نيوتن.متر (664 رطل/ قدم)، وتحقيق تسارع إلى 100 كلم/ ساعة بغضون 3.8 ثوان (من 0 إلى 60 ميل/ الساعة خلال 3.7 ثوان) وتمكين الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 333 كلم/ ساعة (207 ميل/ ساعة).

ويُعد هيكل السيارة أطول وأكثر انخفاضاً من الطرز السابقة، وذلك نظراً لتحديد موضع العجلات الأمامية في موقع متقدّم أكثر بمقدار 135 ملماً. وقد أدّى هذا إلى تمديد غطاء المحرّك وخفض الجزء الأمامي السفلي من السيارة.

وتحظى السيارة بأحدث تقنيات الإضاءة من LED Matrix، في حين أن تصميم الأضواء الأمامية أكسبها تميزاً وفرادة، لاحتوائها على أرقى الأكواب الكريستالية القطع وحواف محددة المعالم تلتقط الضوء المشع كحجر الألماس.

ومن ضمن المواصفات المميزة للسيارة الجديدة، فإنّ لديها 5 عجلات ثلاثية الأذرع قياس 21 بوصة كتجهيز قياسي، مع خيار آخر بـ 10 أذرع، وآخر قياس 22 بوصة مع 5 أذرع مفتوحة. وتأتي التصاميم الـ3 للعجلات ضمن مجموعة من 10 لمسات نهائية لامعة ومطلية.

أما فيما خص السقف المصمم خصيصاً للسيارة، فإنّه يمكن مدّه أو طويه في غضون 19 ثانية أثناء السير، بسرعة تصل إلى 30 ميلاً في الساعة (50 كلم/ ساعة)، ما يحولها من سيارة كوبيه فاخرة إلى سيارة فاخرة عالية الأداء، ذات سقف مفتوح بمجرد لمس الزر. ويمكن أن يختار العملاء سيارتهم من باقة ألوان مكوّنة من 17 لوناً، وتتوفر أيضاً باقة اختيارية موسعة من الألوان، فضلاً عن خيار تنسيق الألوان بشكل كامل حسب الطلب، ويمكن تنسيق ذلك مع 7 ألوان لسقف السيارة من الخارج.

وفي هذا الإطار، قال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة Bentley Motors: "فضلاً عن التصميم الأنيق الذي سوف يجذبك إليه والتفوّق الهندسي المُسلَّم به، تُعتبَر باقة الإمكانات الهائلة التي تُوفِّرها سيارة Continental GT Convertible الجديدة فريدة ولا يمكن أن تُقدّمها أي علامة تجارية أخرى، سوى علامتنا التجارية البريطانية الراقية".

وأضاف: "نحن نُصنّع السيارات الفاخرة العالية الأداء منذ أن تأسّست الشركة عام 1919، ومع اقترابنا من مئويتنا الأولى، تنضم Continental GT Convertible إلى مجموعة لاقت استحساناً كبيراً، ويمكن القول بأنها مجموعة من أقوى المنتجات وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية التي لم يشهد العالم مثيلاً لها على الإطلاق لدى علامة تجارية فاخرة واحدة".

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