سعرها 931 $.. تعرفوا إلى مميزات "Puslar 150 Neo" الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "باجاج أوتو" دراجتها النارية الجديدة من طراز Pulsar 150 Neon في الهند بسعرٍ يبدأ من 931 دولار أمريكي. في جوهرها، فإنّ هذه الدراجة النارية هي شبيهة لدراجة "باجاج بولسار 150 كلاسيك" ولكن مع تحديثات تجميلية طفيفة تشمل الحاجب الأمامي والإشارات وشبكة الألواح الجانبية وقضبان الإمساك والعجلات. ولمحبي الألوان، فقد طرحت الشركة من الدراجة الجديدة 3 ألوان: الأحمر - الأصفر - نيون.

أمّا فيما خصّ محركها، فإنّها تتميز بمحرك DTS-i 149.5cc بقوة قصوى تصل إلى PS14 عند RPM8000. أمّا الفرامل الأمامية فتأتي أسطوانتها بطول 240 مم أما فرامل الأسطوانة الخلفية بتأتي بطول 130 مم.

وفي هذا الإطار، قال إيريك فاس، رئيس شركة باجاج أوتو للسيارات: "إنّ الطراز الجديد من هذه الدراجة يعتبرُ مميزاً ولافتاً، إذ أنها تؤدي أداء رائعاً على الطرقات".

وتنافس هذه الدراجة الجديدة دراجات هوندا CB CB Unicorn 150 و Hero Achiever 150 وأخرى مماثلة.

مصدر الصورة: businesstoday.in

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