بالتفاصيل.. إليكم مميزات "جيب جلاديتور 2020" الجديد (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- كشفت شركة "جيب" عن شاحنتها الجديدة "جيب جلاديتور 2020" لأول مرة في العالم خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018.

- تتطابق الشاحنة الجديدة مع سيارة جيب "دبليو رانجلير".

- ينافس جلاديتور 2020 سيارات تويوتا تاكوما وفورد رينجر وشفروليه كولورادو وجي أم سي كانيون.

- يعمل بقوة 285 حصاناً، بمحرك "في 6" سعة 3.6 لتر، وفيه ناقل سرعة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

- سيتم توفير محرك ديزل بقوة 260 حصاناً.

- لا معلومات عن سعره الرسمي.

وإليكم التفاصيل:

أسدلت شركة "جيب"، الأربعاء الماضي، النقاب عن الشاحنة الجديدة التي طال انتظارُها وهي "جلاديتور 2020"، وذلك في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018.

ويتطابق التصميم الخارجي لـ"بيك آب جلاديتور 2020" مع سيارة جيب رانجلر 2019 لناحية القدرات ويأتي بـ4 أبواب، مع وجود اختلافات في منصة A-Pillar وتصميم الصادم الأمامي (دفاع السيارة الأمامي).

ويبلغ طول جلاديتور حوالى 5.181 ملم، ويعتمد على قاعدة عجلات بطول 3.480 ملم، وطول صندوق الخلفي يبلغ 1.254 ملم في البيك آب.

ويتميّز هذا "البيك آب" المنافس لـ "شيفروليه كولورادو"، و"فورد رينجر"، و"نيسان فرونتير"، و"تويوتا تاكوما" و "جي إم سي كانيون، بملاءمته للمناطق المرتفعة والوعرة، حيث يتميز جلاديتور 2020 بارتفاعه عن الأرض بطول 282 ملم، إلى جانب امتلاكه زاوية صعود منحدرات قدرها 43.6 درجات، وزاوية هبوط قدرها 26 درجة، ويمكن لهذه المركبة السير على مسطحات مائية عمقها 762 ملم.

ويعمل جلاديتور 2020 بمحرك "في-6" سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصاناً، أو محرك تربو-ديزل 3.0 لتر "في-6" بقوة 260 حصاناً، مع ناقل حركة يدوي ست سرعات (مع المحرك سعة 3.6 لتر فقط) أو آخر أوتوماتيكي ثماني سرعات.

الجدير ذكره أن "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" لم تنتج أية شاحنات صغيرة جديدة من قسم "جيب" في أكثر من 25 عاماً، الأمر الذي أثار تكهنات على مدى السنوات القليلة الماضية. ولذلك، فإنّ "جيب" ستصنع السيارة في مصنعها في توليدو أوائل العام 2019 المقبل، على أن تصل إلى الوكلاء في آخر النصف الثاني من العام نفسه، في حين أنه لم تتوافر أية معلومات بعد عن سعره في الأسواق.

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مصدر الصورة: drivernews.us

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