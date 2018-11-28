إليكم مميزات جينيسس G90 2020 المختلفة كلياً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( weels.ae)

بعد الكشف عن تصميم سيارة جينيسس G90 الجديدة ، ترى سيارة مختلفة كلياً عن تلك التي ظهرت قبل عامين تقريباً ، فعلى الرغم من كون الأصل واحد، إلا أن الظاهر شيء مختلف بالمطلق!

فلا يمكن التصديق بأن G90 2020 هي فئة مجددة عن الأصل، فالطراز الجديد مختلف وبدرجة كبيرة على صعيد الخطوط الخارجية الأكثر تميزاً وبمراحل كبيرة، مع شبكة تهوية جديدة كلياً وضخمة حادة في أسفلها، مصابيح أمامية مختلفة بالكامل تذكرنا بعض الشيء بتلك في فولفو S90 ولكن بطريقة مختلفة ويبرز فيها الخط الذي يخرج إلى الجانب ويتكامل بشكل غير مباشر مع مصابيح التفاف جانبية. غطاء المحرك جديد أيضاً، والمؤخرة مختلفة بالكامل مع مصابيح لا تمت إلى القديمة بأي صلة...

المقصورة أقرب بكثير إلى الفئة ما قبل التجديد، ولكنها وللإنصاف لا ينقصها أي شيء، فهي فاخرة بكل ما للكلمة من معنى، ونالت الشاشة الوسطية قياس 12.3 بوصة نظام ترفيه ومعلومات مجدد بالكامل، فيما توفر في الخلف وفي كل مكان فيها مستويات فائقة من الفخامة مع مواد عالية الجودة من جلد وخشب مصقول ومعادن مميزة.

ولم تكتفِ جينيسس (لن نقول عنها هيونداي بعد اليوم)، بالخطوط الخارجية وبعض التحسينات في الداخل، إنما عمدت إلى استخدام تقنيات جديدة في G90 2020 من بينها نظام نشط لعزل الضجيج، نظام تحكم متكيف بأنظمة التعليق مع تخميد إلكتروني، نظام تحكم آلي بالهواء في السيارة يعمد على منع وصول أي تلوث إلى المقصورة.

لا يوجد أنباء رسمية عن المحركات، إلا أنه وعلى الأرجح هي نفس القديمة سواء السداسية الأسطوانات سعة 3.8 ليتر أو 3.3 ليتر توربو أو 5.0 ليتر للفئة الأكبر والأكثر فخامة مع ثمان أسطوانات طبعاً.

مصدر الصور : weels

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