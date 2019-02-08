لوحات فنية على الثلج في روسيا.. تحدي "دوباك" يبرز بقوة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجّلت درجات الحرارة في بعض مناطق شرق روسيا إنخفاضاً وصل إلى 40 و 50 درجة مئوية تحت الصفر، وهي معدلات أكثر برودة من المتوسط بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

إلّا أنّ الأمر هذا كان مدعاة فرحٍ وسرور للعديد من السكان هناك، الذين اندفعوا إلى الشوارع للإستمتاع بالثلج وإبتكار أعمالٍ فنية من الجليد. وشارك عددٌ من المواطنين من شتى أرجاء البلاد في تحدي "دوباك"، وهي كلمة روسية تعني الطقس قارس البرودة.

ونشر عددٌ من الأشخاص لقطاتٍ تبرز لوحات فنية تشكلت أثناء الإستمتاع بالثلج والجليد. وبحسب "BBC"، فقد نشرت "إيلينا ديليسكي" صورة لها التقطت في مدينة دوبوليسك في سيبيريا، أثناء مشاركتها في تحدي دوباك مع خلفية غروب الشمس.

إلى ذلك، فقد نشرت "أولغا شكيلياروفا" صورة لسحابة مستدير من الجليد، في منطقة يكاترينبورغ، شرق جبال الأورال.

أمّا "ناستيا ستارودوبستيفا"، فقد نشرت صورة لها وهي تقفز فرحاً فوق الجليد في مدينة تشيليابينسك القريبة من جبال الأورال.

ومثل إيلينا ديليسكي، شاركت "أوليا كالينينيا" في تحدي "دوباك" في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.

مصدر الصور: BBC

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