روسيا تستعيد عشرات الأطفال من داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعادت السلطات الروسية، 30 طفلا من من بغداد إلى موسكو، وذلك بعد مقتل آبائهم المنضمين لصفوف تنظيم "داعش" ومحاكمة أمهاتهم في العراق للانضمام للتنظيم.

وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى "داعش".



ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله إن السلطات في بلاده "باشرت الأحد، إجلاء 30 طفلا من أصل روسي من العراق بعدما تمّ الانتهاء من استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال الإجراءات اللازمة".

وكان آلاف من الروس قد توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف داعش، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية، وقد اصطحب بعضهم عائلاتهم.

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