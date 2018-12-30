انطلاق مناورات الموج الأحمر في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنطلق اليوم مناورات "الموج الأحمر 1 " في مدينة جدة بالسعودية ، إلى جانب الأردن ومصر ودول أخرى كالسودان وجيبوتي واليمن ومراقبين من الصومال، المناورات التي تستمر خمسة ايام تهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة

نقلت مصادر اعلامية" وتشمل المناورات المشتركة تعزيز القوات الدفاعية وتأمين الملاحة البحرية، وبمشاركة القوات الخاصة وقوات المشاة التابعة للقوات البحرية".

وقال قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، إن هذه المناورات تشتمل على "عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

المزيد من الأخبار

برنامج للقضاء على الجوع في المنطقة العربية



